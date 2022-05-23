حمدى فتحى يظهر فى مران الأهلى غداً بعد التعافى من آلام الحوض

القاهرة - سامية سيد - ينتظم حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية غداً، الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى الحوض، والتي تسببت في غيابه عن مباراتى الفريق أمام البنك ‏الأهلي وإنبى، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي كما حصل على حقن موضوعي، وقام بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، وأدى جلسات في «الجيم»، وقام بالجري ‏حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي تمهيداً لتجهيزه لمباراة الاهلى والوداد المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى، التي كانت مقررا لها الأربعاء المقبل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.