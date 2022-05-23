شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم معين الشعبانى مع المصرى × 31 مباراة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش جماهير النادي المصري حالة من الترقب، بعدما شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً داخل النادي حول مصير معين الشعباني المدير الفني للفريق، والذى أخطر إدارة النادي برغبته فى الرحيل بعد الهزيمة من فيوتشر بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة 20 التى جمعت الفريقين مساء أمس، وتأتى هزيمة فيوتشر ضمن سلسلة نتائج سلبية تعرض لها المصري الفترة الأخيرة.

وقاد معين الشعباني النادي المصري منذ بداية الموسم الجاري فى 31 مباراة بالدوري العام وكأس الكونفدرالية الأفريقية التى ودعها الفريق البورسعيدي من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب والإياب بنتيجة 3/2.

وحقق الشعباني 10 انتصارات وتعادل فى مثلها وخسر 11 مباراة أخرى، كان أكبر فوز حققه المصري تحت قيادة الشعباني هو الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة.

وجاء كشف حساب معين الشعباني مع النادي المصري كالتالي:



معين الشعباني

قاد المصري في: 31 مباراة

فاز في: 10 مباريات

خسر في: 11 مباراة

تعادل في: 10 مباريات

ودع كأس الكونفدرالية من ربع النهائي

يحتل المصري تحت قيادته المركز الـ 13 بالدوري

أكبر فوز حققه المصري تحت قيادة الشعباني: 3/0 على الجونة

فاز على الأهلي: 1/0

خسر من الزمالك: 2/1