شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موعد ظهور ديانج وياسر إبراهيم فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى لاختبار طبى غداً، الثلاثاء، لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية تسبب فى غيابه عن الفريق فى مباراتى البنك الأهلى ثم إنبى بالدوري.

وعلى نفس الوتيرة، يخضع المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى لاختبار طبى لحسم موقف عودته للتدريبات الجماعية، بعدما خضع اللاعب لفحوصات طبية مكثفة بعد شكواه من كدمة فى الركبة خلال مباراة ‏وفاق سطيف، التى أقيمت على ملعب 5 يوليه بالجزائر فى إياب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وأجرى ديانج أشعة رنين للمرة الثانية للمزيد من الاطمئنان على حالته والتعرف على فرص ‏مشاركته فى التدريبات الجماعية، وأكدت الأشعة تحسن حالة اللاعب، وأن الأمور مطمئنة إلى حد ‏كبير.‏

وتبدو فرص لحاق ياسر إبراهيم واليو ديانج بمباراة الاهلى والوداد المغربى كبيرة للغاية فى ظل انتهاء اللاعبان من تنفيذ برنامجهم التأهيلى.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات يومى الأحد والاثنين بعد الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري.

وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه الفريق والذي تسبب في كثير من الإصابات داخل الفريق.