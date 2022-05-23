شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أميرة عبد المجيد حكم تنس الطاولة: بحب لبنى عبد العزيز والكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى أميرة عبد المجيد حكم تنس الطاولة.



حكم تنس الطاولة ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة والموسيقى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المأكولات البحرية.

من نجمك المفضل؟

حسين فهمى.

من مطربك المفضل؟

محمد منير.



حكم الطاولة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

أنا حاليا حكم دولي تنس طاولة شارة زرقاء وكنت بتمني أكون كده.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بكمل طريقي عادي ولا تعليق.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

لبنى عبد العزيز.

كل موقف أو مكان له الملابس اللي تليق عليه.



اميرة عبد المجيد

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

يكون رياضي في اي مجال مش شرط تنس الطاولة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

أنا بتنفس رياضة صعب أوي أسيبها.