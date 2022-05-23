شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "فتيات الذهب" يبحث عن النجمة الأفريقية الـ11 للأهلى فى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الملقب لـ "فتيات الذهب" لحصد النجمة الافريقية الـ 11 فى تاريخه عبر بوابة تونس فى نسخة البطولة الأفريقية المقامة حاليا هناك تحت قيادة مديره الفنى المخضرم حمدى الصافى.

ويمتلك فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى سجلا حافلا من البطولات الأفريقية، حيث حصد لقبها من قبل أعوام 1990 و 1999 و 2000 و 2003 و 2007 و 2009 و 2015 و 2016 و 2018 و 2019.

ويلتقى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اليوم الاثنين مع الجمارك النيجيرى، ، فى إطار مشوار البطولة الأفريقية للأندية بتونس.

وخاض فريق الأهلى أولى مواجهاته فى الخامسة مساء أمس، الأحد، أمام واك الغينى ونجح فى الفوز بنتيجة 3 / 1 قبل مواجهة الأنابيب الكينى غدا الثلاثاء.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة فى تونس عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الرابعة، وتضم كلا من (الأهلي - الأنابيب الكيني - الجمارك النيجيري - أجنحة الواك الغاني).

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وعادت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة الأربعاء من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة النهائية.