شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: أشكر جونياس على دعمه وتعلمت منه الكثير فى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنصف ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الشكر إلى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز على دعمه ومساندته عقب مواجهة الفريقين بالأمس.

وقال منصف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جونياس من المدربين الكبار الذى يملكون فكرا متطورا، موضحا أنه تعلم منه الكثير خلال فترة وجوده في نادى وادى دجلة بفضل الكرة الحديثة التي يقدمها.

وكان جونياس طالب جمهور الاتحاد السكندرى بمساندة عبد المنصف، مؤكدا أن الأخير قيمة كبيرة فى الالتزام، وتتوافر فيه شروط القائد فى الملعب، لافتا إلى أن "أوسة" يتعرض لسوء حظ غريب فى المباريات الماضية.

كما أكد جونياس أن سوء الحظ الذى يتعرض له عبد المنصف ليس نهاية المطاف وهذا وارد فى عالم كرة القدم، متمنيا من جمهور زعيم الثغر تقدير الحارس، خصوصا أنه من الصعب أن يصل لاعب إلى هذا العمر ويؤدى بهذه القوة والنشاط.

واستعاد الاتحاد السكندرى ذاكرة الانتصارات باعد لفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله مابولولو في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح زعيم الثغر في إسعاد جماهيره التي حضرت المباراة بعد خسارتين متتالتين أمام سموحة وانتهت بخسارة سيد البلد 5 /2 وأمام فيوتشر بنتيجة 4 / 3 ليعود الفريق السكندرى إلى الانتصارات مع مديره الفني عماد النحاس.

بهذه النتيجة قفز فريق الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.