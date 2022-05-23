شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف تصفيات منتخبات الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة تصفيات منتخبات الكاراتيه لمختلف الفئات العمرية الناشئين والشباب وتحت 21 سنة، والكبار، والمقرر إقامتها يوم 27 مايو الجارى.

ومن المقرر خلال التصفيات اختيار اللاعبين الذين سيشاركون فى بطولة الدورى العالمى بكرواتيا ناشئين وشباب تحت 18 سنة.

وتوج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، التي أقيمت بالمغرب ، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.

وحقق الذهبيات كل من ريم أحمد، دهب ياقوت ، عبدالله ممدوح ، يوسف عماد ، وطه طارق، وعلى مستوى الفضيات والتى وصلت الى 5 ميداليات تحققت عن طريق احلام حمدى، منه شعبان ، محمد صلاح ، أحمد ايمن بالاضافة إلى علي الصاوى، وفيما يخص البرونزيات فأحرزها كل من فريال أشرف، حبيبة حلمي، حازم أحمد.