شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الصافى: ثقتى كبيرة فى قدرات لاعبات طائرة الأهلى لحصد النجمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز فى أول مباراة بالبطولة الأفريقية للأندية على حساب الواك الغاني، مؤكدًا أنه كان يتوقع ألا يكون الأداء هو الأفضل فى المباراة الأولى بالبطولة.

وقال الصافي، إن فريقه لم يخض مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذى سبق البطولة، لذلك كان يعلم أن أداء الفريق سيتحسن تدريجيًّا خلال المباراة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أنهى الفريق الغانى الشوط الأول لصالحه، قبل أن يحسم الأهلي الأشواط الثلاثة التالية.

وأضاف المدير الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» أنه اطمأن على مستوى اللاعبات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنهن كنَّ قريبات من الفوز بثلاثة أشواط دون رد، إلا أن عدم التركيز فى الشوط الأول جعل الفريق الغانى ينهيه بفارق نقطتين فقط، قبل أن يفوز الأهلي بالأشواط التالية بفوارق كبيرة.

وشدد الصافي على ثقته فى تطور مستوى لاعبات الفريق خلال المباريات المقبلة، وأنهن سيظهرن بشكل مميز كعادة الأهلي في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أنه تحدث معهن خلال مباراة الأمس وطالبهن بالمزيد من التركيز في اللقاءات القادمة لكي ينافسن على لقب البطولة.

فيما أكدت سهيلة وفيق، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، أن الفوز على الواك الغاني فى أول مباراة بالبطولة الأفريقية للأندية بداية موفقة، مشيرة إلى أن صعوبة اللقاء في البداية كانت بسبب عدم خوض لاعبات الأهلي المباريات منذ فترة بسبب انتهاء الموسم في مصر.

وتعليقًا على حسم الفريق الغاني للشوط الأول، قالت سهيلة إن هذا منح لاعبات الأهلي حافزًا للفوز باللقاء، وأنهن لم يشعرن مطلقًا بأن المباراة سوف تكون لصالح الفريق الغاني، بل كانت لديهن ثقة كبيرة في تحقيق الفوز.

اختتمت سهيلة مؤكدة أن الفريق بأكمله يركز بشدة على تحقيق الفوز بكل المباريات بغض النظر عن اسم الفريق المنافس، لأن الهدف الرئيسي لديهن هو التتويج بلقب البطولة.