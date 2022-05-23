شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يبدأ خطة تطوير هجوم بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خطة تطوير هجوم فريقه، خاصة أنه يعانى الفترة الأخيرة من عدم القدرة على ترجمة السيطرة والاستحواذ لأهداف.

ووضع تاكيس جونياس خطة مع جهازه المعاون من أجل العمل على تطوير خط الهجوم، ومساعدة اللاعبين فى ترجمة السيطرة والاستحواذ لأهداف، عن طريق استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الخصم.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة فيوتشر الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 83 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح زعيم الثغر في إسعاد جماهيره التي حضرت المباراة بعد خسارتين متتالتين أمام سموحة وانتهت بخسارة سيد البلد 5 /2 وأمام فيوتشر بنتيجة 4 / 3 ليعود الفريق السكندرى إلى الانتصارات مع مديره الفني عماد النحاس.

بهذه النتيجة قفز فريق الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 39 فى المركز الثانى ، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.