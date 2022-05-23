شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجو الزمالك من مقالب كأس مصر أمام أسوان بعد 4 مفاجآت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تحمل مُباريات الكأس العديد من المفاجآت، مُعظم النتائج تكون مُتوقعة ومنطقية، لكن أحيانًا تحدث بعض المفاجآت التى تُعطى الإثارة لبطولات خروج المغلوب، ومع دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تحديا جديدا عندما يلتقي بنادي أسوان، فى مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتي تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق والتقى الفريقان في 22 مباراة، جميعها جاءت بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التى يواجه خلالها نادى الزمالك، تماسيح النيل، فى كأس مصر.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة أولها فى النسخة الأولى موسم 1921 – 1922 على حساب الاتحاد وآخرها موسم 2018 على حساب بيراميدز.

وكان فريق الزمالك قد تخطى عقبة مصر المقاصة من دور ربع النهائي، فيما أطاح أسوان بنظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

*منتخب السويس

فى موسم 1973 خسر الزمالك أمام منتخب السويس 1/2 في كأس مصر وودع البطولة.

*الشرقية للدخان

في موسم 1998 خرج الزمالك من كأس مصر بعد تعادله مع الشرقية للدخان بدون أهداف، وحل فى المركز الثالث، وكان الكأس فى تلك النسخة يقام بنظام المجموعات وكان يلعب دون الدوليين.

*القناة

في موسم 2002 خسر الزمالك أمام القناة بركلات الترجيح، وكان هذا عصر الزمالك الذهبي، لكن فريق القناة، بقيادة مدربه أنور سلامة، ولاعبه المخضرم أحمد العجوز، نجح في الإطاحة بالزمالك من البطولة.

*بنى عبيد

في موسم 2009 نجح فريق بني عبيد، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.