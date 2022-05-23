شكرا لقرائتكم خبر عن الفيل وطيارة وميدو فى التشكيل المتوقع لأسوان أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد مصطفى بيبو، المدير الفنى لنادي أسوان، على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

ومن المتوقع أن يبدأ أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق أسوان اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: محمد العشري وعبد الرحمن عبد النبى والحسيني سمير وأحمد كاستلو.

خط الوسط: محمد رزق وأحمد عبد الرازق ومحمد بكرى .

خط الهجوم: هيثم الفيل ومصطفى طيارة وميدو جمال.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.