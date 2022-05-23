شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس السير الذاتية لمدربين أجانب خلفا لـ مرعى فى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى لجنة كرة السلة بالنادى بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لمديرين فنيين أجانب يملكون قدرات فنية مميزة، لتولى قيادة الفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم الجديد خلفا لأحمد مرعى الذى تم توجيه الشكر له بعد خسارة بطولة الدورى.

وخسر فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أمام الأهلى في نهائي بطولة السوبر بنتيجة 3/2 بمبارياتbest of 5 .

ومن المقرر الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لسلة زعيم الثغر خلال الأيام القلية القادمة عقب إنهاء كافة إجراءات التعاقد.

وخسر مرعى مع سلة الاتحاد السكندري هذا الموسم بطولات الدورى المرتبط وكأس مصر ودورى السوبر.

وكانت لجنة كرة السلة بالنادى السكندرى عقدت جلسة مع مرعى لتحديد أسماء الراحلين عن الفريق لكنه رفض لحين تحديد مصيره مع الفريق سواء بالرحيل أو الاستمرار فتم إعلان إقالته خلال الساعات الماضية.