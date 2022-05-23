شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن فيوتشر أمام بيراميدز وإيسترن وأشعة جديدة لتحديد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، تفاصيل إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق، والذى تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمس أمام المصرى، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، ناصر ماهر سيخضع لفحوصات جديدة لتحديد حجم الإصابة، ولكن من المؤكد أنه سيغيب عن مباراتي فيوتشر أمام بيراميدز وإيسترن كومباني.

وحقق فيوتشر الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام، ووصل فيوتشر للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الـ12 من عمر الدوري.