شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 7 دول أوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة مخاطبة عدد من دول أوروبا لاستقدام حكام كبار لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها 19 يونيو المقبل، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 للدورى الممتاز، بناءً على طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب للقمة.

وأرسل اتحاد الكرة مخاطبات لـ7 دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وطلب النادي الأهلي رسمياً من اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها 19 يونيو المقبل فى بطولة الدوري العام، وهناك عدة شروط وضعها اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى.

أول الشروط هو أن يخطر النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لأى مباراة قبلها بفترة كافية، تصل إلى 10 أيام، حتى يستطيع اتحاد الكرة التواصل مع الاتحادات الأخرى لتوفير طاقم أجنبى.

كما اشترط اتحاد الكرة أن يتحمل النادى صاحب الطلب تكلفة استقدام الحكام الأجانب والتى تصل إلى 35 ألف دولار، حيث سيتم استقدام طاقم حكام كامل يضم حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع وحكم فيديو وحكم مساعد فيديو.

وأكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

وأضاف المصدر، أن اللغط والاعتراض على التحكيم أمر طبيعي، ويحدث فى جميع أنحاء العالم، مستشهدا بواقعتي محمد معروف فى مباراة الزمالك والمصري والذى تم توجيه اللوم له على عدم اللجوء لتقنية الفار، فى الوقت الذى تم فيه توجيه اللوم للحكم أمين عمر عندما استعان بتقنية الفار فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي.