شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتذر عن عدم إرسال حكام لقمة الأهلى والزمالك بسبب الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الاتحاد الألماني لكرة القدم عن عدم تعيين حكام لقمة الأهلي والزمالك، المقرر لها 19 يونيو المقبل فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري الممتاز، بسبب حصول الحكام على إجازة خلال تلك الفترة لتوقف الدوري الألماني وانتهاء دوري أبطال أوروبا.

وطلب النادي الأهلي رسمياً من اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها 19 يونيو المقبل فى بطولة الدوري العام، وهناك عدة شروط وضعها اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى.

وأرسل اتحاد الكرة مخاطبات لـ7 دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

كما اشترط اتحاد الكرة أن يتحمل النادى صاحب الطلب تكلفة استقدام الحكام الأجانب والتى تصل إلى 35 ألف دولار، حيث سيتم استقدام طاقم حكام كامل يضم حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع وحكم فيديو وحكم مساعد فيديو ، و أن يخطر النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لأى مباراة قبلها بفترة كافية، تصل إلى 10 أيام، حتى يستطيع اتحاد الكرة التواصل مع الاتحادات الأخرى لتوفير طاقم أجنبى.

وأكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح .

وأضاف المصدر، أن اللغط والاعتراض على التحكيم أمر طبيعي، ويحدث فى جميع أنحاء العالم، مستشهدا بواقعتي محمد معروف فى مباراة الزمالك والمصري والذى تم توجيه اللوم له على عدم اللجوء لتقنية الفار، فى الوقت الذى تم فيه توجيه اللوم للحكم أمين عمر عندما استعان بتقنية الفار فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي.