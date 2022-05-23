شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جلسة البدرى تنهى مسيرة إينو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف معتز إينو، نجم الأهلي السابق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء قائلا، "تريزيجيه كان لسه طالع من الناشئين وحسام البدري أراد أن يمنحه الفرصة، وأنا لا أحب ألا يكون لى دور أو مبلعبش، فتحدثت مع سيد عبد الحفيظ وقالى استنى ممكن تجيلك فرصة وأنت لاعب كبير، ولكن تحدثت مع البدري وأبلغته أننى أريد الرحيل، فاتصدمت برده وأنه ليس لديه مانع، ولو عاد بى الزمن كنت سأصبر وأعتزل فى الأهلي وندمت على هذا القرار".

أضاف إينو، "حسام البدرى من المدربين المحترمين، رغم أننى رحلت من الأهلي بسبب خلاف معه، ولكن، فى النهاية هو حصل على فرصته وأدى ما عليه والمنتخب كان بحاجة لمدرب جديد ولا يمكن أن يستمر أحد فى مكانه بشكل دائم والتغيير مطلوب".

وعن عدم قدرة البدرى فى التعامل مع النجوم قال معتز إينو، "هذا ظهر مع نجوم كثيرين فى الأهلي، مع اعتزال حسام غالي وعماد متعب وغيرهم والكثير اعتزل فى عهده ولكن هناك مدربين مثل حسام حسن مثلاً لا يجيدون التعامل مع النجوم، وهذا ظهر فى أزمته مع أحمد عيد عبد الملك، وكذلك أزمة حسام عاشور فى الاتحاد، أعتقد أنهم يفضلون اللاعبين الصغار الذين ينفذون التعليمات دون نقاش، وفى مدربين مبيحبوش النجوم".