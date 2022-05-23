شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: نسعى لإقصاء الزمالك والوصول لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن فريقه يحلم بإقصاء الزمالك والوصول لنهائي كأس مصر، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب فى نصف نهائي نسخة العام الماضي من الكأس.

وقال الشافعي صالح فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين، "نثق فى دوافع لاعبي أسوان، المباراة بمثابة تتويج لمجهود موسم كامل نجح خلاله الفريق فى تحقيق حلم العودة لدوري الأضواء، ولدينا آمال كبيرة في التأهل".

وأضاف رئيس مجلس إدارة أسوان، "رغم الفوارق الكبيرة في القيمة التسويقية بين لاعبي الزمالك وأسوان، لكن لدينا إصرار فى تقديم عرض قوى، وأتمنى السماح للجماهير بدخول المواجهة على ملعب المقاولون العرب".

وتحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق والتقى الفريقان في 22 مباراة، جميعها جاءت بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التى يواجه خلالها نادى الزمالك، تماسيح النيل، فى كأس مصر.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة أولها فى النسخة الأولى موسم 1921 – 1922 على حساب الاتحاد وآخرها موسم 2018 على حساب بيراميدز.

وكان فريق الزمالك قد تخطى عقبة مصر المقاصة من دور ربع النهائي، فيما أطاح أسوان بنظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.