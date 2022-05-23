الامارات | أرتيتا يكشف موقف أرسنال من تجديد عقد المصري محمد النني

شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يكشف موقف أرسنال من تجديد عقد المصري محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن الإدارة حسمت قرارها بالفعل بشأن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم وهم محمد النني وإيدي نكيتياه وألكسندر لاكازيت، لكن دون أن يعلن القرار لوسائل الإعلام.

وشارك اللاعبون الثلاثة، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، في فوز أرسنال 5-1 على إيفرتون في الجولة الأخيرة يوم الأحد.

ويبدو لاكازيت مرشحا للرحيل بعدما قال مهاجم فرنسا إنه في مفاوضات مع عدة أندية، بينما ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي للمصري النني خلال الإمساك بقلم وورقة في يده بعد مباراة الأحد.

ويبدو مستقبل نكيتياه غامضا لكن المهاجم يعيش حالة تألق في الأسابيع الأخيرة وسجل أمام إيفرتون، كما هز الشباك مرتين في الفوز 4-2 على تشيلسي الشهر الماضي.

وقال أرتيتا "سأتحدث إلى اللاعبين الثلاثة الآن أو غدا، وبعد ذلك سنحتاج إلى المضي قدما، لكن لدنيا أفكار واضحة لما نريد فعله".

وأضاف "لقد اتخذ النادي قراره، لكن من الصعب إعلان ذلك".

وأكد أرتيتا أن أرسنال سيبذل قصارى جهده للتعامل بنزاهة في هذا الأمر مع اللاعبين الثلاثة.

ورغم الفوز على إيفرتون، فشل أرسنال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب خسارتين متتاليتين أمام توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، لينتزع توتنهام المركز الرابع بعد فوزه 5-صفر على نوريتش سيتي في ختام الموسم.

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