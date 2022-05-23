نوير يجدد عقده مع بايرن ميونخ رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

جدد الحارس الدولي الألماني مانويل نوير، عقده مع بايرن ميونخ لعام إضافي حتى 2024، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري اليوم الاثنين.



وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان "مانويل نوير أفضل حارس مرمى في العالم وقد حدد لأعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي. إنه لإنجاز هائل أن تكون قادرا على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن".

ورأى كان أن "مانويل هو أحد الشخصيات الهامة جدا في تاريخ بايرن ميونيخ" الذي يحرس عرينه منذ عام 2011 بعد الانتقال إليه من شالكه في طريقه للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، والدوري المحلي في المواسم العشرة الأخيرة، وكل من الكأس والكأس السوبر المحليتين خمس مرات، إضافة إلى الفوز مرتين بكل من الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

ويبلغ نوير من العمر 36 عاما، ما يعني أنه سيكون في الثامنة والثلاثين حين يصل إلى نهاية عقده الجديد.

وبات نوير الذي خاض 472 مباراة بقميص النادي البافاري، ثاني لاعب مخضرم يجدد ارتباطه بالفريق لعام إضافي بعد توماس مولر (32 عاما)، اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في التشكيلة الحالية (626 مباراة)، فيما يلف الغموض مستقبل الركيزتين الأساسيتين الأخريين، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وسيرج غنابري اللذين ينتهي عقديهما في 2023.