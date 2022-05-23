احتفال الاعب السويدي إبراهيموفيتش بتتويج فريقه ميلان بلقب الدوري الإيطالي بتدخين السيجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

قام اللاعب السويدي زلتان إبراهيموفيتش بالإحتفال بتتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو يدخن السيجار ويسير باتجاه المنصة.

وتوج فريق ميلان بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد فوزه أمس بثلاثية نظيفه على ساسولو.

وأهدى اللاعب إبراهيموفيتش هذا اللقب لروح وكيل أعماله مينو رايولا، الذي توفى مؤخراً.

كما ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية هذا الموسم، ولم يحدد ما إذا كان سيبقى أم سيغادر.