تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم عدة مباريات على صعيد المسابقات العربية، وذلك بعد ختام موسم الدوريات الأوروبية الكبرى.



وفي الدوري السعودي، تلعب اليوم القمة المرتقبة بين الاتحاد والهلال في الجولة رقم 27 من المسابقة.

ولا بديل للهلال عن الفوز للعودة للمنافسة مرة أخرى، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة من الفيحاء في نهائي كأس الملك.

وتعود النسخة الماضية لبطولة كأس مصر للنور مجددا، حيث يلعب الزمالك وأسوان في نصف النهائي وهي المباراة التي طال انتظارها.

وسيحسم اليوم مصير أحد الفريقين من البقاء أو الهبوط في الدوري الألماني، حيث يلعب لقاء العودة من مرحلة تفادي الهبوط بين هامبورج وهيرتا برلين.

تبدأ مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء ضد ضمك، تليها مباراة القمة بين الاتحاد والهلال.

يلتقي الزمالك اليوم بنادي أسوان في نصف نهائي كأس مصر، وذلك في النسخة الماضية من البطولة 2021.

يستضيف هامبورج نظيره هيرتا برلين اليوم في لقاء العودة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري الألماني.

مباراة وحيدة تلعب اليوم في الدوري المصري في الجولة 20، وتجمع بين فاركو والجونة.

وفي الدوري التونسي، تلعب مباراتان اليوم في مرحلة تفادي الهبوط، حيث يلتقي الترجي الجرجيسي بنادي الأولمبي الباجي، وفي نفس الموعد، يخوض أمل حمام سوسة مباراة ضد نجم المتلوي.