لاعب ريال مدريد يرد على تصريحات محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

رد فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول، التي أشار فيها لرغبته في الانتقام من الفريق الملكي، بالفوز عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي قال صلاح إنه يرغب في مواجهة الفريق الملكي، للثأر من خسارة نهائي نسخة 2017-2018 من البطولة.

وبعد تأهل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في النهائي الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت المقبل، نشر صلاح تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "هناك حساب نسعى لتصفيته"، كما أكد في تصريحات إعلامية تطلعه لخوض مباراة الانتقام أمام الفريق الملكي.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية تلقى فالفيردي سؤالا عما إذا كانت تصريحات صلاح قد استفزته، فأجاب قائلا: "نعم، من الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يتخذها كما يريد، والأمر بالنسبة لي يعد تقليلا من أهمية شعار ريال مدريد ولاعبيه".

وأضاف اللاعب الأوروجواياني: "كل ما علينا فعله هو تقديم أفضل ما لدينا ومحاولة إظهار سبب وصولنا إلى النهائي، ونأمل في أن نهدي الجماهير لقبا آخر هذا الموسم"

وأتم: "كان الحظ بالفعل إلى جانبنا في المباريات الإقصائية الثلاث بدوري أبطال أوروبا، وهناك أشياء فريدة قادتنا إلى النهائي، إذا قلت إن الحظ لم يكن موجودا فسيكون ذلك كذبا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد قلب الطاولة على منافسيه في المباريات الإقصائية هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب، ونجح في التأهل في كل مرة بعد أن كان على بعد دقائق من الإقصاء.