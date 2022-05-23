النني يوجه رسالة لزملائه في أرسنال بعد نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب: حسام الدين جمال

وجّه محمد النني، نجم أرسنال، رسالة شكر إلى أسرته وزملائه في الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي (2021-2022).

ونشر النني عبر حسابه على موقع "تويتر" مجموعة صور له مع أسرته وزملائه على ملعب "الإمارات" معقل أرسنال، بعد مساهمته في فوز الفريق اللندني (5-1) على إيفرتون في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي مساء أمس الأحد.

وعلق النني على الصور قائلا: "هؤلاء الأشخاص في هذه الصور هم السبب أنني أريد أن أتحسن في كل يوم، عائلتي الحبيبة وزملائي الداعمين وجمهور أرسنال المذهل".

وأتم: "أنا ممتن لهم جميعا ولعائلة أرسنال كلها على دعمهم ودفعي للأمام دائما".

وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن أرسنال يدرس تمديد عقد النني، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وكان النجم المصري انضم إلى أرسنال في شتاء عام 2016 قادما من بازل مقابل 12.5 مليون يورو، وقضى موسم (2019-2020) معارا إلى بشكتاش.

وشارك النني (29 عاما) في 147 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وحقق 3 ألقاب.

وخلال الموسم المنصرم خاض النجم المصري 17 مباراة مع أرسنال في مختلف المسابقات.