أستون فيلا يعلن تعاقده مع كامارا من مارسيليا الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع أبوبكر كامارا من نادي مارسيليا الفرنسي.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه على الإنترنت :"يسعد أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع أبوبكر كامارا بعقد لمدة خمسة أعوام."

وينضم لاعب خط الوسط كامارا -22 عاما - الذي استُدعي مؤخرا للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الفرنسي بعد موسمه الرائع مع مارسيليا، إلى أستون فيلا بعد نهاية عقده مع مارسيليا.

وصعد كامارا عبر قطاعات الفئات العمرية بنادي مارسيليا ثم تألق ضمن صفوف الفريق الأول ليصبح واحدا من أبرز العناصر الشابة المرغوب في التعاقد معها بكرة القدم الأوروبية.

ولعب كامارا دورا بارزا مع مارسيليا خلال الموسم المنقضي بالدوري الفرنسي وقد أحرز الفريق المركز الثاني في المسابقة، كما شهد الموسم وصوله إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.

وقال ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا :"أنا سعيد بقدرتنا على ضم واحد من أبرز المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الأوروبية."

وأضاف :"لدينا خطة واضحة للغاية لتعزيز فريقنا، وأبوبكر يشكل جزءا مهما من تلك الخطة."