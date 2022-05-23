الملك المصري لا يتوقف.. حائط بطولات صلاح يستقبل جائزته الـ 50

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من خسارة ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن محمد صلاح نجمه واصل التفوق الفردي بحصد جائزين ليصل إلى الرقم 50 خلال 10 أعوام إحتراف في القارة الأوروبية.

صلاح الذي حقق ضربة مزدوجة بالفوز بأفضل صانع لعب للمرة الأولى في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز بجانب الحذاء الذهبي ليحقق الثنائية للمرة الأولى في تاريخه بالبريميرليج حصل على جوائز وكتب اسمه بين الأفضل والمثالي 50 مرة في الأعوام والشهور والأسابيع.

وحصد صلاح على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2012 قبل أن يتوج عام 2013 بجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري وجائزة صحيفة الهداف لأفضل لاعب عربي ثم جاء توقفاً اضطرارياً بعد الانتقال لتشيلسي ثم الإعارة لفيورنينيا قبل الإنطلاق في موسم 2015-2016 عقب انتقاله لروما الإيطالي.

وتوج صلاح في 2016 بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر وجائزة لاعب الموسم في نادي روما ثم انطلق في 2017 ةحصد 4 جوائز أهمها جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي و جائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الاولي في تاريخه وجائزتي الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا وصحيفة الهداف لأفضل لاعب عربي.

وكان عام 2018 هو الأكثر نجاحاً لصلاح على المستوى الفردي وتوج خلاله بـ 11 جائرة منها الثلاثة الأهم :جائزة أفضل لاعب أفريقي ،الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، جائزة بوشكاش لأفضل هدف ، جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي ،جائزة لاعب الموسم في ليفربول، بتصويت الجماهير ووضع ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في أفريقيا حسب مجلة نيو أفريكان.

وفي 2019 حافز صلاح على 2019 جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج بالكرة الذهبية في كأس العالم للأندية كما حصل على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة جي كيو.

وفي أخر موسمين حصل صلاح على 10 جوائز أهمها : جائزة أفضل صانع للأهداف وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من بي بي سي وجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي في 2021 قبل ثنائية أمس وقبلها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم.

جوائز صلاح لم تقتصر على المواسم بل جاء حصد مو على جوائز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز : نوفمبر 2017 ، فبراير 2018 ، مارس 2018 ، ديسمبر 2018 ، يناير 2019 ،أبريل 2019 ، سبتمبر 2021 ، أكتوبر 2021 ، فبراير 2022 وفازت أهدافه بجائزة الأفضل في نفس المسابقة في يناير 2021 ، أكتوبر 2021 .

ودخل صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2017-18 ، 2020–21 ، ولدوري أبطال أوروبا 2017-18 ولأفريقيا و2017 و2018 .