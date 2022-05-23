سرقة ميدالية مدرب ميلان أثناء الاحتفال بالتتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أن ميدالية التتويج الخاصة به سرقت خلال مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وقال بيولي في تصريحات نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" :"لقد انتزعوا ميداليتي خلال الاحتفالات"، وطالب بالمساعدة في استرداد الميدالية مضيفا :"هي الوحيدة التي أملكها".

وحسم ميلان تتويجه بالدوري للمرة الأولى خلال 11 عاما إثر فوزه على ساسولو 3 / صفر مساء الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، حيث فاز بالصدارة برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وسجل أوليفيه جيرو ثنائية وأضاف زميله فرانك كيسي الهدف الثالث للفريق ليحرز ميلان لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2010 / 2011 .

ولعب بيولي /56 عاما/ دورا بارزا هذا الموسم في قيادة ميلان للتتويج متفوقا على إنتر ميلان، الفريق السابق لبيولي، لكن المدرب واجه موقفا مزعجا خلال مراسم التتويج أمس، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.