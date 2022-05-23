حجازي ينهي غياب 143 يوما ويعود للاتحاد في كلاسيكو الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

بات أحمد حجازي، لاعب الاتحاد، قريبا من العودة للمشاركة مع فريقه، في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في الدوري السعودي.

الاتحاد يستضيف غريمه الهلال، مساء اليوم الإثنين، في مباراة الكلاسيكو بالجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الاتحاد للفوز في مباراته أمام الهلال، ليصبح على بعد خطوة واحد من حسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2008-2009.

الاتحاد يتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام الهلال صاحب الوصافة، وفي حالة فوز "النمور" في الكلاسيكو، سيحتاج حجازي ورفاقه نقطة واحدة من آخر 3 جولات لحسم اللقب.

عودة بعد غياب

بحسب ما أكدته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن حجازي (31 عاما) حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لما يقرب من 5 أشهر.

وفي حالة مشاركة المدافع المصري مع الاتحاد ضد الهلال، سيكون بذلك قد عاد للعب بقميص "النمور" بعد غياب 143 يوما.

وكانت آخر مباراة لعبها حجازي مع الاتحاد هذا الموسم يوم 31 ديسمبر الماضي، حين فاز فريقه (3-2) على الباطن في الجولة 15 من الدوري السعودي.

بعد ذلك تم استدعاء حجازي للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت مطلع العام الحالي في الكاميرون، وشهدت إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

جدير بالذكر أن حجازي خلال تلك الفترة غاب عن 14 مباراة خاضها الاتحاد، بواقع 12 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النجم المصري شارك في 14 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.