ليفربول يعلن ضم موهبة فولهام في أول صفقات الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، ضم البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب فولهام في أول صفقات الريدز هذا الصيف.

وسجل كارفاليو صاحب الـ19 عاما، 10 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباريات، ليلعب دورا رئيسيا في صعود فولهام إلى بريميرليج.

كما سبق كارفاليو

لعب كارفاليو دورًا رئيسيًا في عودة فولهام للدوري الممتاز في 2021-22 ، حيث سجل 10 أهداف وقدم ثمانية تمريرات حاسمة في 36 مباراة حيث فاز فريق ماركو سيلفا بلقب البطولة.

كما شارك في الموسم قبل الماضي مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مباريات، وسجل هدفا خارج الأرض في مايو 2021 في شباك ساوثهامبتون.

وولد كارفاليو في لشبونة بالبرتغال، وظهر مع منتخب بلاده تحت 21 عاما، بعد أن مثل إنجلترا على مستوى الشباب.