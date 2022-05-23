ألابا: نحن ريال مدريد ولكن ليفربول يقدم كرة إبداعية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال دافيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد الإسباني إنه يرى أن الريال يمكنه التفوق على ليفربول من خلال الثقة بالنفس وكذلك الشخصية الفريدة، وذلك عندما يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي توج ريال مدريد بلقبها 13 مرة.

وقال النمساوي الدولي ألابا في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الاثنين :"نحن ريال مدريد. بهذه الثقة بالنفس، سنذهب إلى باريس من أجل الفوز."

وكان ريال مدريد بطل إسبانيا قد استعاد توازنه بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 3 / 4 في ذهاب الدور قبل النهائي وقلب الموازين لصالحه بالفوز 3 / 1 في مباراة الإياب.

وقال ألابا إن هذه المباراة وغيرها من العروض التي قدمها الريال مؤخرا على المستوى الأوروبي تلقي الضوء على شخصية الفريق تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وأضاف ألابا :"لدينا روح مميزة للغاية وشخصية تنافسية، وقد استعرضنا هذا في الأدوار الإقصائية. نحن فريق يعود دائما ولا يستسلم على الإطلاق."

لكن نجم بايرن ميونخ الألماني السابق يدرك مدى الكفاءة التي يتمتع بها أيضا ليفربول، الذي تنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى المرحلة الأخيرة التي أقيمت مبارياتها أمس الأحد.

وقال ألابا :"هو فريق يقدم كرة قدم إبداعية للغاية، والأهم أنه يتمتع بقوة هائلة."

وأضاف :"مع يورجن كلوب، لديهم مدرب يستغل هذه القوة في قيادة الفريق في المسار المأمول."