بايرن ميونخ يجدد عقد مانويل نوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، تجديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير لموسمين إضافيين.

ونشر بايرن ميونخ بيانا رسميا اليوم الإثنين، قال فيه إنه وقّع عقدا جديدا مع نوير (36 عاما)، يمتد حتى صيف 2024.

وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري وحارسه السابق: "مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، وكان مثالا للحارس النموذجي لسنوات، إنه إنجاز كبير أن تكون دائما على مستوى عالمي لفترة طويلة، هو شخصية مميزة في تاريخ بايرن ميونخ ".

فيما قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري: "نحن سعداء للغاية بتمديد عقد نوير حتى عام 2024، مانويل في بايرن ميونيخ منذ 2011 وهو قائد فريقنا، وكان أفضل حارس مرمى في العالم لسنوات عديدة، وبالطبع هو أحد اللاعبين الأساسيين لدينا".

وعبّر نوير عن سعادته بتمديد عقده مع بايرن، وقال في هذا الصدد: "أنا سعيد جدا لأن رحلتي مستمرة مع بايرن ميونخ، سيكون لدينا فريقا جيدا جدا مرة أخرى يمكننا اللعب معه من أجل كل الألقاب".

وكان نوير انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2011 قادما من شالكه مقابل 30 مليون يورو، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ عام 2017.

وشارك الحارس الألماني المخضرم في 310 مباريات مع بايرن ميونخ بمختلف المسابقات، وحقق 27 لقبا في مختلف المسابقات.