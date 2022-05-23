"إحباط صلاح" يتصدر تعليقات وسائل الإعلام على ختام الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

علقت الصحف ووسائل الإعلام حول العالم على ختام موسم 2021-2022 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

وكان مانشستر سيتي حقق لقب النسخة المنتهية من الدوري الإنجليزي بعد صراع ماراثوني مع ليفربول استمر حتى الدقائق الأخيرة من الموسم.

مانشستر سيتي قلب تأخره (0-2) أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة إلى فوز بنتيجة (3-2)، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول الذي اكتفى بالوصافة بعدما فاز على وولفرهامبتون (3-1).

وحصد محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، جائزة هداف الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بعدما سجل كل منهما 23 هدفا، كما فاز الفرعون المصري بجائزة أخرى هي أفضل صانع لعب، بعدما صنع 13 هدفا.

وسلط موقع "givemesport" الضوء على ملامح الإحباط التي كست وجه صلاح أثناء التقاطه الصور مع الجائزتين، وقال: "محمد صلاح نجم ليفربول يبدو محبطا وهو يحمل جائزتي الهداف وأفضل صانع لعب".

فيما نشر موقع "ليفربول إيكو" تقريرا قال فيه إن النجم المصري لم يتمكن من حصد ميدالية بطل الدوري الإنجليزي، لكنه كلل مجهوده بجائزتين فرديتين.

وسلطت صحيفة "ميرور" الضوء على احتفال صلاح بهدفه في شباك وولفرهامبتون، والذي قاد ليفربول للتقدم (2-1)، وقالت إن النجم المصري كان يعتقد أن السيتي لا يزال متأخرا وأنه بهذا الهدف يجلب اللقب لفريقه، لكنه لم يكن يدرك أن الفريق السماوي قلب الطاولة.

وكالة أنباء "أسوشيتد بريس" نشرت تقريرا عن الثلاثية التي سجلها السيتي قبيل نهاية مباراة أستون فيلا، لينقذ فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب بطريقة درامية.