الامارات | ليفربول يضم جناح فولهام بمبلغ ضئيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يضم جناح فولهام بمبلغ ضئيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين توصله لاتفاق لضم فابيو كارفاليو جناح فولهام هذا الصيف.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول دفع خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.29 مليون دولار) إلى جانب بعض الإضافات للحصول على اللاعب البالغ عمره 19 عاما بعدما فشل في ضمه في يناير.

وأحرز كارفاليو، الذي يشغل أيضا مركز الوسط المهاجم، عشرة أهداف ومرر ثماني كرات حاسمة ليساعد فولهام على حصد لقب دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري الأضواء.

وقال ليفربول في بيان "يستطيع نادي ليفربول التأكيد على أن فابيو كارفاليو سينضم للنادي هذا الصيف. سيستكمل المهاجم البالغ عمره 19 عاما إجراءات الانتقال في أول يوليو".

وسبق للشاب كارفاليو تمثيل منتخب إنجلترا للشباب، لكنه يلعب حاليا مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما.

وأنهى ليفربول الدوري الممتاز في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وأحرز ليفربول هذا الموسم لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وسيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

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