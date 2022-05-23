الامارات | عاجل.. عموري يعود لمنتخب الإمارات استعدادا للقاء أستراليا في ملحق مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عموري يعود لمنتخب الإمارات استعدادا للقاء أستراليا في ملحق مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم القائمة الموسعة التي ضمت 30 لاعبا استعدادا للقاء منتخب استراليا في الدوحة في السابع من يونيو المقبل ضمن المحلق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، إذ شهدت القائمة عودة لاعب شباب الأهلي عمر عبد الرحمن (عموري) إلى صفوف المنتخب مجددا بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى ومحمد الشامسي وعلي خصيف وفهد الظنحاني وبندر الاحبابي وعبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني والحسن صالح ويحيى نادر وطنحون الزعابي وعبد الله حمد سالمين وعبد الله النقبي وعمر عبد الرحمن وماجد حسن وعبد الله رمضان وعلي سالمين وماجد راشد وكايو كانيدو وخليل الحمادي وسهيل حارب ويحيى الغساني وعلي مبخوت وعلي صالح وسيبستيان تيغالي وسلطان عادل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرا داخليا في دبي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ويؤدي خلاله مباراة ودية أمام منتخب غامبيا يوم 29 الجاري في إطار تحضيراته للمباراة استراليا وسيغادر إلى الدوحة لخوض مباراة استراليا.

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