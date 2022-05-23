إبراهيموفيتش يحتفل على طريقته بتتويج ميلان بالدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

احتفل النجم السويدي المخضرم زلتان إبراهيموفيتش على طريقته الخاصة بتتويج فريقه ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتوج فريق ميلان بلقب بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الأولى منذ العام 2011، بعد فوزه أمس بثلاثية نظيفة على مضيفه ساسولو، في الجولة الـ38 الأخيرة من مسابقة الدوري.

وظهر إبراهيموفيتش في احتفالات فريقه بلقب "الاسكوديتو"، وهو يدخن السيجار ويسير باتجاه المنصة.

وفي خطوة نبيلة، أهدى إبراهيموفيتش، هذا اللقب، لروح وكيل أعماله مينو رايولا، الذي توفي مؤخرا عن عمر ناهز 54 عاما.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية هذا الموسم، ولم يحدد المهاجم ما إذا كان سيبقى داخل صفوف "الروسونيري" من عدمه في الموسم المقبل.