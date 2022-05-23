شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف الجونة بحثا عن مواصلة النتائج الإيجابية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فريق الجونة باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فاركو المباراة بعدما تعادل سلبيا مع بيراميدز بدون أهداف فى المباراة الماضية من الدورى، فى حين سقط نادى الجونة أمام مصر المقاصة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لفاركو، لمواصلة النتائج الإيجابية بالدورى خلال المباريات المقبلة بغية اقتحام المربع الذهبى للمسابقة، لاسيما أن الفريق البرتقالى لم يخسر منذ توليه المسئولية، حيث حصد 11 نقطة فى 7 مباريات منذ توليه بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد وأخيراً التعادل السلبى مع بيراميدز.

ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وفى المقابل، يأمل تامر مصطفى فى تحقيق الفوز الأول مع الفريق، حيث لم يذق طعم الانتصارات منذ رحيل مدربه السابق رضا شحاتة، وقاد تامر مصطفى الفريق الساحلى فى ثلاث مباريات خسرها أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.