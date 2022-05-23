شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وأسوان.. عودة كأس مصر بعد توقف 240 يوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في التاسعة مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره أسوان فى منافسات قبل نهائي كأس مصر باللقاء الذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان.

وتٌعد مباراة اليوم هي الأولى فى كأس مصر بعد توقف دام 240 يوما، وبالتحديد منذ 25 سبتمبر 2021 ، أى منذ 7 أشهر و 4 أسابيع، بالمواجهة التى التقى فيها الأهلى مع إنبى في دور الـ 16 من البطولة، وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن .

وقرر اتحاد الكرة، في سبتمبر الماضى، تأجيل بطولة كأس مصر بسبب معسكر المنتخب في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم، ومن بعدها ارتباطات الفرق.

الزمالك فى صدارة الدورى قبل مواجهة الكأس

قبل ملاقاة أسوان فى كأس مصر، يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ في المباريات التي لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالي فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.