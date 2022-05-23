شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أسوان 14 /1 فى المواجهات المباشرة قبل موقعة الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين، عندما يلتقي بنادي أسوان فى مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتى تقام فى التاسعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق والتقى الفريقان في 22 مباراة، جميعها جاءت بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه خلالها نادي الزمالك، تماسيح النيل، في كأس مصر. وجاء تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي:

الزمالك واسوان

عدد المواجهات : 22

فوز الزمالك : 14

فوز أسوان : 1

التعادل : 7

أهداف الزمالك : 45

أهداف أسوان : 10

اللقاء الأول : يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1

اللقاء الأخير : يوم 17 يونيو 2021 وانتهى بفوز الزمالك 3-0

النتيجة الأكبر : فوز الزمالك 5-0 في موسم 2002/2003

هداف مواجهات الفريقين : عبد الحليم على برصيد 5 أهداف

أكثر اللاعبين مشاركة : طارق السيد برصيد 8 مباريات