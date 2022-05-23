شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الممتاز تتصارع على ضم "كالوشا" مدافع النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصارع أندية الدوري الممتاز على أحمد كالوشا، نجم دفاع النصر القاهري، بعدما قدم اللاعب واحدا من أفضل مواسمه في دوري القسم الثاني هذا الموسم.

وتقدم عدد من أندية الدوري الممتاز بعروض لنادي النصر، من أجل الحصول علي خدمات كالوشا وتعكف إدارة النادي على دراسة العروض المقدمة للاعب للوقوف على العرض الأنسب للاعب والنادي.

أحمد خليل كالوشا صاحب الـ24 عاما يأمل في اللعب بالدوري الممتاز بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية مع النصر منذ انضمامه لصفوف النادي القاهري في الدوري الممتاز موسم 2017/2018.

ولعب كالوشا مع النصر هذا الموسم 27 مباراة من 28 وغاب مباراة واحدة أمام المصرية للاتصالات للإيقاف.

وأحرز كالوشا مع النصر 3 أهداف برغم اللعب في مركز قلب الدفاع كما صنع هدفين.