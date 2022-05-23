شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى وعبد العاطى أبرز المرشحين لتدريب المصرى تحسبا لرحيل الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت عدة أسماء دائرة اهتمامات النادي المصري، لاختيار مدير فني جديد للفريق، تحسباً لرحيل التونسي للفريق معين شعباني، والذي أخطر إدارة النادي البورسعيدي برغبته في الرحيل عن النادي، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وأخرها الهزيمة من فيوتشر بهدف نظيف،

ويعد أحمد كشري مدرب الانتاج الحربي السابق وشوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ومجدي عبد العاطي وهيثم شعبان وربيع ياسين وأحمد كشري وحمادة صدقي، هم أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق البورسعيدي.

ودخلت عدة أسماء مرشحة لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للشعباني، أبرزهم أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي السابق، ومجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفاركو.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بياناً رسمياً اعتراضاً على الأداء التحكيمي في مبارياته بالدوري العام، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وطالب المصري بضرورة إسناد مبارياته المقبلة إلى حكام دوليين.

وأعرب مجلس ادارة النادي المصري خلال بيانه، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة، بداية من مباراة الزمالك، مرورًا بمباراتي الاسماعيلي وسموحة ونهاية بمباراة فيوتشر، وأكد بيان المصري أن هذه الأخطاء هي التي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية أن النادي المصري قد تعرض للظلم بسببها والتي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط وأثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري، وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري التي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة.

وأهاب مجلس ادارة النادي المصري بمجلس ادارة الاتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وكذلك رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية ارساءًا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم، وأكد مجلس ادارة النادي المصري، أنه سيطالب رسميا بضرورة اسناد مباريات المصري المقبلة لحكام دوليين سواء لحكام الساحة أو المساعدين وكذلك حكام الفيديو، مع التأكيد التام أنه في حالة تكرار مثل تلك الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات فإنه سيضطر الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي المصري وجماهيره.