شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخمد "فتنة" بن شرقي قبل نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخمد مسئولو النادي الأهلي "فتنة" صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك التى اشتعلت على مدار الأيام الماضية، بعدما زعم البعض أن مسئولى القلعة الحمراء حصلوا على توقيع اللاعب المغربي، الذى ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارىن ويرفض التوقيع للقلعة البيضاء، وأعلن مسئولو الأهلي أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن الأهلي لم يحصل على توقيع بن شرقي.

وفي هذا الشأن، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن ما يتردد بشأن توقيع أشرف بن شرقي للأهلي غير صحيح بالمرة، وأن كل ما تناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انضمام اللاعب للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن بن شرقي لاعب كبير وإضافة لأى فريق، لكن التفاوض بشأن ضم لاعبين جدد والتعاقد معهم سابق لأوانه.

وأشار أمير توفيق إلى أن كل التركيز حاليا ينصب حاليًّا على مساندة فريق الكرة ولاعبيه وجهازه الفنى قبل خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال أمام الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب، ولا يوجد حديث فى الأمور التعاقدية حاليًّا لا من قريب ولا من بعيد.