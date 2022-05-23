شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الأهلي لتحديد برنامج الاستعداد للوداد بعد تأجيل مباراة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم، الاثنين، اجتماعاً لوضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الاثنين المقبل، عقب قرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراة الفريق مع إيسترن كومبانى التى كانت مقررا لها الأربعاء المقبل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

وكان نادى إيستران كومبانى أصدر بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات أمس الاحد بعد الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري.

وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه الفريق والذي تسبب في كثير من الإصابات داخل الفريق.