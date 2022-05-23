شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يستغل توقف الدوري لتصحيح الأخطاء في المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على مراجعة المباريات الماضية لذئاب الجبل في الدوري العام، لاستكشاف الأخطاء التي سقط فيها الفريق، والتي تسببت في فقدان الكثير من النقاط، كان آخرها الهزيمة أمام طلائع الجيش بالجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام بهدف نظيف.

ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها لاعبو الفريق، وكذلك إيجاد حلول لأزمة إهدار الفرص، التي عانى منها المقاولون في الكثير من المباريات، ومن المقرر أن يضع عودة خطة إعداد خلال فترة التوقف الدولي لتجهيز الفريق تتخللها عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين.

من جانبه، علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما خاصا بقطاع الناشئين في النادي، وقال عادل في تصريحات لـ"الخليج 365": إن الفريق بصدد تصعيد 4 ناشئين لتدعيم الصفوف، وذلك بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين الأساسيين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة فى 8 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا أخرى.