شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن تمسكه بمعين الشعبانى قبل جلسة تحديد المصير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للفريق، عن تمسك ناديه باستمرار معين الشعباني على رأس الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي، رغم رغبة التونسي في الرحيل، وذلك قبل جلسة تحديد مصير الجهاز الفني التي تجمع الإدارة بمعين الشعباني مساء اليوم.
وقال عمار فى تصريحات تلفزيونية، الشعباني طلب من كريم ذكري مدير الكرة الموافقة على استقالته من تدريب الفريق، لكننا متمسكون به وسنسعى لإقناعه بالبقاء مع الفريق.
وأضاف عمار، كل ما يتردد عن تفاوضنا مع مدربين غير صحيح بالمرة، هدفنا الأول البقاء على الشعباني، وفى حال رحيله، سندرس السير الذاتية ونتعاقد مع المدرب الأفضل بالنسبة لنا لخلافته.
وجاء بيان مجلس ادارة النادي المصري كالتالي:
يعرب مجلس ادارة النادي المصري للألعاب الرياضية، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة ، بداية من مباراة الزمالك ، مرورًا بمباراتي الاسماعيلي وسموحة ونهاية بمباراة فيوتشر، وهي الأخطاء التي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية أن النادي المصري قد تعرض للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري، وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري التي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة.
ويهيب مجلس ادارة النادي المصري بمجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وكذلك رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية ارساءًا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم.