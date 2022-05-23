شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن تمسكه بمعين الشعبانى قبل جلسة تحديد المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للفريق، عن تمسك ناديه باستمرار معين الشعباني على رأس الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي، رغم رغبة التونسي في الرحيل، وذلك قبل جلسة تحديد مصير الجهاز الفني التي تجمع الإدارة بمعين الشعباني مساء اليوم.

وقال عمار فى تصريحات تلفزيونية، الشعباني طلب من كريم ذكري مدير الكرة الموافقة على استقالته من تدريب الفريق، لكننا متمسكون به وسنسعى لإقناعه بالبقاء مع الفريق.

وأضاف عمار، كل ما يتردد عن تفاوضنا مع مدربين غير صحيح بالمرة، هدفنا الأول البقاء على الشعباني، وفى حال رحيله، سندرس السير الذاتية ونتعاقد مع المدرب الأفضل بالنسبة لنا لخلافته.