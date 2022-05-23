شكرا لقرائتكم خبر عن تبخر حلم بدر بانون فى المشاركة بنهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبخرت أحلام المغربي بدر بانون مدافع الأهلي فى المشاركة مع فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي فى المباراة المحدد لها 30 مايو الجارى باستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بسبب حاجته لبعض الوقت من أجل أداء برنامج تأهيلي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

ويحتاج بدر بانون لأداء برنامج تأهيلي لمدة 15 يوما عبارة عن تدريبات بالكرة والجري حول الملعب وتدريبات بدنية حتى يكون جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

ويترقب جمهور النادي الأهلي موقف اللاعبين المصابين من المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب، وعانى الأهلي من غيابات كثيرة الفترة الماضية وآخرها مباراة إنبي أمس، السبت، في الدوري الممتاز التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين لهدف.

في هذا الشأن، تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، عن ‏حالات الإصابة فى صفوف الفريق قبل مباراة الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن الأمور الطبية فى الأهلي مستقرة، ومعظم الإصابات المتواجدة فى الفريق تم التعامل معها.

وأضاف أبو عبلة، «عمرو السولية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة ‏الخلفية، وسوف يشارك في المران الجماعي ويكون تحت تصرف الجهاز الفني، وحمدى فتحى ‏حصل على حقن موضعي، وقام بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ويسير بشكل جيد في البرنامج ‏التأهيلي وسيشارك في أول مران للفريق».‏

وتطرق رئيس الجهاز الطبي للحديث عن إصابة محمد عبد المنعم، مؤكدًا أن اللاعب اشتكى من ‏ألم فى العضلة الضامة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يأمل في وجوده فى مباراة الوداد، وهو يقوم ‏بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد ‏اللاعب في نهائي دوري الأبطال.

وأكد أبو عبلة أن أليو ديانج انتهى من البرنامج التأهيلي وجاهز للمشاركة، بينما يقوم لويس ‏ميكيسوني بتنفيذ برنامج علاج طيبعي، ومن المتوقع أن تصل فترة علاجه إلى ‏شهرين.‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أنه تم تكثيف برنامج بدر بانون مع بعض الحرص، مشيرًا إلى أنه يتوقع ‏أن يحصل اللاعب على جزء من التدريبات بعد أسبوعين.‏