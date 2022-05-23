شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالدورى للمرة الثامنة على التوالى بثلاثية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثامنة على التوالي فى تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثلاثية مقابل هدف فى مثل هذا اليوم 23 مايو 1958.

مثل الأهلي فى هذه المباراة: عادل هيكل، فوزى جمعة، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلى، سليمان فارس، طارق سليم، ميمى الشربينى، السيد الضيظوى، صالح سليم وسيد صالح.

ومثل الزمالك في المباراة: ألدو، يكن حسين، علاء الحامولي، محمد رفاعي، سمير قطب، عبده نصحى، عصام بهيج، شريف الفار، خليل قدري، دميان وميمى فكرى.

أدار المباراة الحكم حسين إمام، وساعده كل من أحمد الخولي، وفتحي نصير.

أٌقيمت مباراة الإعادة الحاسمة للقب النسخة الثامنة لبطولة الدوري المصري في موسمها العاشر بين الأهلي بطل المجموعة الأولى والزمالك بطل المجموعة الثانية في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة 23 مايو 1958 بإستاد الزمالك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما قبل خمسة أيام بإستاد الأهلي، في القمة رقم 18.

نجح الأهلي في الحفاظ على لقبه للمرة الثامنة على التوالي في مباراة تألق فيها المايسترو صالح سليم وقاد الأهلي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي بعد 6 دقائق فقط بهدف مخطوف للضيظوى، إثر سلسلة تمريرات متقنة بين الرباعي رفعت الفناجيلي، ميمي الشربيني، طارق سليم، وصالح سليم.

بعدها أهدر الزمالك العديد من الفرص اهمها تسديدة علاء الحامولي، وكرة خليل قدري، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفى الشوط الثاني ضاعف صالح سليم النتيجة إثر متابعة جيدة لكرة الضيظوى التي ارتدت من العارضة في الدقيقة العاشرة.

ثم أضاف صالح سليم الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق إثر كرة طائشة وصلته فراوغ ألدو حارس الزمالك ووضع الكرة في الشباك ، وقبل النهاية بدقيقتين فقط سجل عصام بهيج هدف حفظ ماء وجه الزمالك.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.