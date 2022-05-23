شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فردا فى مباراة الزمالك وأسوان بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر السماح لناديي الزمالك وأسوان بحضور 50 فردا فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، في نصف نهائي كأس مصر للنسخة الماضية باستاد المقاولون العرب بواقع 25 فردا لكل فريق.

ويخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تحديا جديدا عندما يلتقي نادي أسوان، فى مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتي تقام فى التاسعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق والتقى الفريقان في 22 مباراة، جميعها جاءت بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه خلالها نادي الزمالك، تماسيح النيل، في كأس مصر.

وجاء تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي:

عدد المواجهات : 22

فوز الزمالك : 14

فوز أسوان : 1

التعادل : 7

أهداف الزمالك : 45

أهداف أسوان : 10

اللقاء الأول : يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1

اللقاء الأخير : يوم 17 يونيو 2021 وانتهى بفوز الزمالك 3-0

النتيجة الأكبر : فوز الزمالك 5-0 في موسم 2002/2003

هداف مواجهات الفريقين : عبد الحليم على برصيد 5 أهداف

أكثر اللاعبين مشاركة : طارق السيد برصيد 8 مباريات.