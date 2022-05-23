شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبى لـ أكرم توفيق من العودة للملاعب سريعاً بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الأهلى تلقى تحذيراً طبياً من الفريق المعالج بخطورة التسرع فى عودته للملاعب بعد جراحة الرباط الصليبى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أكرم توفيق يسير بصورة رائعة فى برنامجه التأهيلى لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعد جراحة الرباط الصليبى، وهناك مؤشرات عديدة بقرب انتهاء برنامجه التأهيلى فى فترة زمنية بسيطة".

وأضاف شوبير، "ولكن الفريق الطبى المعالج لأكرم توفيق نصحوه بضرورة عدم التسرع فى العودة للملاعب حتى فى حالة اكتمال جاهزيته خوفاً من خطورة ذلك على اللاعب العائد من إصابة بقطع فى الرباط الصليبى، الأطباء يرون ضرورة التمهل خوفاً من وقوع أى خطأ يعيد اللاعب لنقطة البداية لا قدر الله".

وتابع شوبير، "أكرم توفيق سوف يسافر النمسا للخضوع لفحص من قبل الطبيب الذى أجرى له الجراحة ثم يطير لقطر للخضوع لفحص طبى آخر من الفريق الذى أشرف على تأهيله هناك".

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .