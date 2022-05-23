شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أسوان فى نصف نهائي كأس للموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة ضد نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وتتجه النية داخل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين ما أدى لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا فى إراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفى مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد، على أن يتم الاعتماد على المميزين من الناشئين فى بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.

وتحدث البرتغالى فيريرا المدير الفني مع اللاعبين محذرا إياهم من مفاجآت بطولة الكأس، والاستهانة بالخصم، مشددًا على ضرورة التركيز من بداية المباراة، والعمل علي حسم اللقاء مبكرًا، حتى لا تتأزم الأمور، كما أكد المدرب للاعبين أنه سيعتمد على بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المواجهات الماضية.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدوري المصري، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل في مصالحة جماهيره، بعد خسارته في مباراته الماضية بالدوري المصري أمام انبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ في المباريات التي لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالي فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة الفريق المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 باستاد القاهرة، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال أيضاً ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد وأخيراً خسر من الطلائع بهدف دون رد.