شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه العبور ودياً اليوم استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الاثنين، مباراة ودية أمام فريق العبور أحد أندية المظاليم، استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 28 مايو الجارى بالقاهرة، بحضور جماهيرى فى قمة الجولة الحادية والعشرين بالمسابقة المحلية.

وكان الدراويش قد تعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل منهما فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى المحلي، ويتطلع جهاز الدراويش لإقامة مباراة ودية عقب كل مواجهة رسمية من أجل تجهيز جميع لاعبيه والحفاظ على حساسية المشاركة لديهم مع تجريب عدد من الخطط الفنية والتكتيكية مع إشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مختلفة بجانب تجهيز العائدين من الإصابة تحسبا للاستعانة بجهود أى منهم خلال المواجهات المقبلة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى قد نجح بشكل تدريجى فى استعادة بريقه منذ تولى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حمزة الجمل الإدارة الفنية للفريق، حيث حصد انتصارين وتعادل فى اللقاء الثالث، ورفع الإسماعيلى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر فى ترتيب جول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات.