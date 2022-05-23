شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بن شرقى "عامل قلق" فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك الحالى، "عامل قلق" فى الإيجيبشيان ليج، فى ظل الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن توقيعه للأهلى، فى ظل عدم تجديده للقلعة البيضاء.

ويشهد الشارع الكروى حالة من الجدل، فى ظل عدم تحديد موقف بن شرقى حتى الآن من حيث حسم موقفه بالتجديد للأبيض أو الانتقال للأهلى بشكل رسمى.

وقد حسم الجدل مصدر في الأهلي، مؤكدا أن القلعة الحمراء أغلقت ملف التعاقد مع بن شرقي تماما، موضحا أن اللاعب لن يرتدى القميص الأحمر لأسباب بعيدة عن الكرة، يراها مسئولو الأهلي مُقنعة تماما لعدم إثارة المشاكل فى النادى الفترة المقبلة حال التعاقد مع اللاعب المغربي.

وأضاف المصدر أنه لا يعرف سبب انتشار شائعة حصول الأهلي على توقيع بن شرقي، مُرجحا أن تكون هناك أطراف أخرى وراء ترويج هذه الشائعة لتحقيق مكاسب خاصة.

وأخطر المغربي أشرف بن شرقى، إدارة القلعة البيضاء، بأن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، بعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أشرف بن شرقى فى الصور التالية: